ORDEN OGAN: Neues Album

Die deutsche Power Metal-Institution macht die Ketchupflasche: Erst kommt wenig und dann direkt alles. Mit "Lords Of The Grave" erscheint am 08.01.2027 bereits das achte Studioalbum der Band um Frontmann Sebastian "Seeb" Levermann. Das schicke Artwork von Dan Goldsworthy könnt ihr ebenfalls bereits begutachten.

Doch wäre das nicht schon genug Grund zur Freude, kündigt die Band eine große Europa-Tour an, die ab dem 07.01.2027 natürlich auch bei uns Halt machen wird. Hier die Dates:

07.01.27 DE München / Backstage

08.01.27 DE Balingen / Volksbankmesse

09.01.27 DE Hof / Up To Eleven Festival

10.01.27 DE Oberhausen / Turbinenhalle

11.01.27 DE Bremen / Aladin

12.01.27 DE Berlin / Kesselhaus

13.01.27 DE Leipzig / Felsenkeller

14.01.27 DK Kopenhagen / Amager Bio

15.01.27 DE Hamburg / Docks

16.01.27 DE Geiselwind / Music Hall

17.01.27 DE Lindau / Club Vaudeville

19.01.27 CH Pratteln / Z7

20.01.27 FR Lyon / La Rayonne

21.01.27 ES Pamplona / Sala Totem

22.01.27 ES Madrid / Sala MON

23.01.27 ES Barcelona / Sala Razzmatazz 2

24.01.27 FR Toulouse / Interference

26.01.27 FR Paris / La Machine Du Moulin Rouge

27.01.27 FR Strassburg / La Laiterie

28.01.27 DE Saarbrücken / Garage

29.01.27 NL Haarlem / Patronaat

30.01.27 DE TBA / TBA

Dabei sein wird ein Special Guest, der allerdings erst später bekannt gegeben wird. Wir bleiben dran.

