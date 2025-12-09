ORDEN OGAN: Neues Album "Lords Of The Grave" + massive Europatour
Kommentieren
Die deutsche Power Metal-Institution macht die Ketchupflasche: Erst kommt wenig und dann direkt alles. Mit "Lords Of The Grave" erscheint am 08.01.2027 bereits das achte Studioalbum der Band um Frontmann Sebastian "Seeb" Levermann. Das schicke Artwork von Dan Goldsworthy könnt ihr ebenfalls bereits begutachten.
Doch wäre das nicht schon genug Grund zur Freude, kündigt die Band eine große Europa-Tour an, die ab dem 07.01.2027 natürlich auch bei uns Halt machen wird. Hier die Dates:
07.01.27 DE München / Backstage
08.01.27 DE Balingen / Volksbankmesse
09.01.27 DE Hof / Up To Eleven Festival
10.01.27 DE Oberhausen / Turbinenhalle
11.01.27 DE Bremen / Aladin
12.01.27 DE Berlin / Kesselhaus
13.01.27 DE Leipzig / Felsenkeller
14.01.27 DK Kopenhagen / Amager Bio
15.01.27 DE Hamburg / Docks
16.01.27 DE Geiselwind / Music Hall
17.01.27 DE Lindau / Club Vaudeville
19.01.27 CH Pratteln / Z7
20.01.27 FR Lyon / La Rayonne
21.01.27 ES Pamplona / Sala Totem
22.01.27 ES Madrid / Sala MON
23.01.27 ES Barcelona / Sala Razzmatazz 2
24.01.27 FR Toulouse / Interference
26.01.27 FR Paris / La Machine Du Moulin Rouge
27.01.27 FR Strassburg / La Laiterie
28.01.27 DE Saarbrücken / Garage
29.01.27 NL Haarlem / Patronaat
30.01.27 DE TBA / TBA
Dabei sein wird ein Special Guest, der allerdings erst später bekannt gegeben wird. Wir bleiben dran.
- Quelle:
- ORDEN OGAN Facebook
- Redakteur:
- Kevin Hunger
- Tags:
- orden ogan lords of the grave neues album europatour 2027
0 Kommentare