OCTOPLOID und die heilige Flame

Am 5. Juli 2024 erscheint über Reigning Phoenix Music (RPM) das Debütalbum "Beyond The Aeons". Die Band verkürzt die Wartezeit mit der Single und dem dazugehörigen Video zu 'The Hallowed Flame'.



Oppu kommentiert:

"as doomige Stück wurde von Mikko Kotamäki eingesungen und erzählt von Liebe, Verlangen und Hoffnung. Der schwerwiegende Inhalt trifft dabei auf wohlig-warme Strophen, die eine verletzliche Stimmung erzeugen, ehe ein heftiges Zwischenspiel einsetzt. Diese Ballade ist gänzlich von den 90ern inspiriert und unterstreicht damit die Nostalgie, die sich durch das ganze Werk zieht."



The Hallowed Flame, Mikko Kotamäki (SWALLOW-THE-SUN)







https://www.youtube.com/watch?v=nXXNtXDH8i0

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: octoploid beyond aeons the hallowed flame