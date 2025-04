OCTOPLOID hört Sirenen

Mit 'Siren's Lament' hat die Band OCTOPLOID eine neue Single samt Lyric-Video im Gepäck.

Passend dazu startet morgen ihre diesjährige Finnland-Tournee zu ihrem Debütalbum "Beyond The Aeons", das am 05. Juli 2024 via Reigning Phoenix Music auf den Markt kam.

04.04.2025 FI Lahti - Ravintola Torvi

05.04.2025 FI Espoo - Kannusali

25.04.2025 FI Tampere - Olympia-kortteli

26.04.2025 FI Kouvola - House Of Rock Bar

01.05.2025 FI Helsinki - On the Rocks *RESTTICKETS*

02.05.2025 FI Jyväskylä - Lutakko

03.05.2025 FI Turku - Apollo Live Club

09.05.2025 FI Kuopio - Sawohouse Underground

10.05.2025 FI Oulu - 45 Special

29.06.2025 FI Helsinki - Tuska Festival *NEU*