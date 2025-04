OBSTRUKTION mit zweiten Album

Die Göteborger Death Metal / Hardcore-Truppe OBSTRUKTION wird am 28.05.2025 ihr zweites Studioalbum veröffentlichen. "The End Takes Form" kommt via Suicide Records heraus. Als Appetizer gibt es bereits vorab 'Sow Fear' bei Spotify.







"Bloodstream" Trackliste:



01-The End Takes Form

02-Death Comes Near

03-The Final Hour

04-Sow Fear

05-Machinery Of Delusion

06-Grotesque Order

07-Touched By The Void

08-Only In Death

09-Born of Contempt

