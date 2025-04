NEFARIOUS: Neue Thrash Metal

NEFARIOUS lautet der Name einer weiteren Thrash Metal-"Supergroup", die sich kürzlich formiert hat. Ein Album, das am 18. Juli erscheinen soll und den Titel "Addicted To Power" trägt, ist ebenfalls bereits im Kasten.

Bestehend aus Sänger Katon W. De Pena (HIRAX), den Gitarristen Rick Hunolt (DIEHUMANE, ex-EXODUS) und Doug Piercy (HEATHEN, ANVIL CHORUS, BLIND ILLUSION), Bassist Tom Gears (BLIND ILLUSION, ANCIENT MARINER) und Schlagzeuger Will "Beastman" Carroll (DEATH ANGEL), ist die Kombo ein wahres Who's Who der Metal-Musiker.

Eine erste Single mit dem Titel 'One Nation Enslaved' wurde bereits veröffentlicht. Worum es hier in dem Text wohl geht...

One Nation Enslaved

https://www.youtube.com/watch?v=3W5ill_TGa8