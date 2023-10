Nur NH mit neuer EP

Die Sängerin mit dem interessanten Namen Nur NH ist wieder zurück. Nachdem die Künstlerin von der Insel Borneo sich vor gut zehn Jahren aus der Musikbranche zurückgezogen hatte, startet sie mit der neuen EP "Unbroken" durch, die am 11. November veröffentlicht wird.

Nur NH, die EVANESCENCE, NIGHTWISH und LACUNA COIL zu ihren Einflüssen zählt, sagt über die neuen Songs: „Diese Lieder stellen einen Lebenskampf dar, mit dem ich und viele Frauen täglich konfrontiert sind. Es ist eine emotionale Reise der Musik, die von extremer Depression bis zum freudigen Gefühl des Überlebens reicht.“

Den Titel "I'm Done With You" gibt es bereits als Video:

Tracklist:

1. I'm Done With You

2. The Dark is Like a Fire

3. Un Vero Amore

4. Goodbye Ciao Ciao