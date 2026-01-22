Neuveröffentlichungen von PAGAN ALTAR
22.01.2026 | 22:44
Zu zwei Alben der britischen Doom-Metal-Gruppe PAGAN ALTAR stehen Re-Releases auf CD und LP an. Am morgigen 23. Januar erscheint "Lords Of Hypocrisy" neu, am 27. Februar folgt "Mythical & Magical".
https://www.youtube.com/watch?v=8lJgsNZNOn4
