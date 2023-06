Neuigkeiten von METALITE

METALITE gibt erste Details aus dem kommenden Sci-Fi-Album "Expedition One" bekannt, das Album soll im Januar 2014 über AFM Records erscheinen. Mit dem Titeltrack gibt es eine Einführung, worum es in dem Konzeptalbum geht und die Trackliste liegt auch bereits vor.



"Expedition One" Trackliste:



01-Expedition One

02-Aurora

03-CtrIAltDel

04-Cyberdome

05-Blazing Skies

06-Outer Worlds

07-New Generation

08-In My Dreams

09-Disciples Of The Stars

10-Free

11-Legendary

12-Paradise

13-Sanctum Of Light

14-Utopia

15-Take My Hand

16-Hurricane



METALITE - Expedition One







https://www.youtube.com/watch?v=jGYpRIZXZH0

