Albert Bouchard (BLUE ÖYSTER CULT): Neue Single

Albert war Gründungsmitglied von BLUE ÖYSTER CULT und kehrt nun zurück mit dem Album "Imaginos III - Mutant Reformation", das nicht zufällig an Alben von BÖC erinnert. Für die zweite Single aus dem Album namens 'Transmaniacon' hat er sich die DICTATORS als Backingband ausgesucht, was dem Lied einen ungewöhnlichen Sound beschert:

Die erste Single war eine neue Version von 'E.T.I.', die ich allerdings eher schwach finde:

Hier ist die Trackliste des Albums, das so einige Neuaufnahmen alter BÖC-Songs enthält:

Welcome To Desdanovaland

Flaming Telepaths

The Queen’s Graveyard

Transmaniacon

Career of Evil

St. Cecilia

Curse of the Hidden Mirrors

Mountain of Madness

Redeemed

Mothra & Starfish

Godzilla

R.U. Red D. 2

Sole Survivor

E.T.I.

Aldebaran Alien Take Me Away

Arianna of Earth

Heavy Metal/Black and Silver

Buddha’s Knee

Einige BÖC-Musiker sind mit von der Partie, unter anderem Eric Bloom, sowie Musiker von MEAT LOAF, BILLY IDOL und eben den DICTATORS.