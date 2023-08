Neuigkeiten von KONTRUST

Nach gut neun Jahren ist die australischen Crossover-Band KONTRUST mit einem neuen Stusioalbum am Start. Dieses neunte Album trägt den Titel "madworld" und erscheint am 3. November 2023 via Napalm Records.



Mit 'i physically like you' gibt es auch schon eine erste Single-Auskopplung, ebenso ist die Trackliste schon bekannt. Beides haben wir hier für euch.



"madworld" Trackliste:



01-i physically like you

02-madhouse

03-rock to outer space

04-black soul

05-criminal

06-the end

07-pulling

08-lederhosen overkill

09-masterpiece of a monster

10-u.f.i.u.

11-i can't control it



https://www.youtube.com/watch?v=IrOjiiPJadg

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kontrust mad world i physically like you