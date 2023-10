Neuigkeiten von DRAGONFORCE

Am 15. März 2024 veröffentlicht DRAGONFORCE über ihr neues Label Napalm Records ihr neues Album "Warp Speed Warriors". Heute ist die neue, von "Zelda" inspirierte Single 'Power Of The Triforce ' erschienen.



Auch die Trackliste wurde bekanntgegeben:



"Warp Speed Warriors" Trackliste:



1-Astro Warrior Anthem

2-Power Of The Triforce

3-Kingdom Of Steel

4-Burning Heart

5-Space Marine Corp

6-Doomsday Party

7-Prelude To Darkness

8-The Killer Queen

9-Pixel Prison





Power Of The Triforce







https://www.youtube.com/watch?v=K_Ln7VpB1c0

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dragonforce warp apeed warriors power of the triforce