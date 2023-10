DORO - Mit neuem Album 2024 auf Tour

Am 27. Oktober erscheint mit "Conqueress Forever Strong And Proud" das neue Album von Doro. Unser Redakteur Jens Wilkens hatte schon die Möglichkeit, im Rahmen einer Pre-Listening-Session in die neue Scheibe reinzuhören. Am Samstag, 28.10.2023 findet die große Doro 40 Jahre Jubiläums Show in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall statt.

Wer es nicht nach Düsseldorf schafft, hat im kommenden Jahr die Möglichkeit, Die Metalqueen im Rahmen der "Conqueress Forever Strong And Proud"-Tour live zu erleben. Aktuell wurden folgende Termine bekanntgegeben:

01.03.2024 Kaiserslautern, Kammgarn

02.03.2024 Nürnberg, Löwensaal

03.03.2024 Ulm, Roxy

15.03.2024 Osnabrück, Hydepark

16.03.2024 Berlin, Astra

17.03.2024 Hannover, Capitol

Tickets gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen.