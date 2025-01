Neuigkeiten von BEHEMOTH

Am 9. Mai 2025 erscheint über Nuclear Blast Das neue Album "The Shit Ov God" von BEHEMOTH. Zur Einstimmung gibt es heute schon einmal den Titeltrack samt Video.



Ab April ist BEHEMOTH dann mit SATYRICON und ROTTING CHRIST auf der "THE UNHOLY TRINITY-TOUR 2025" unterwegs.



The Shit Ov God - Trackliste:



01-The Shadow Elite

02-Sowing Salt

03-The Shit Ov God

04-Lvciferaeon

05-To Drown The Svn In Wine

06-Nomen Barbarvm

07-O Venvs, Come!

08-Avgvr (The Dread Vvltvre)



The Shit Ov God







https://www.youtube.com/watch?v=Tw346MDG_Ec



"THE UNHOLY TRINITY-TOUR 2025", mit SATYRICON und ROTTING CHRIST



04-April - AT - Wien, Gasometer

05-April - DE - München, Zenith

06-April - DE - Berlin, Columbiahalle

08-April - CH - Zürich, Halle 622

11-April - FR - Paris, Olympia - LOW TICKETS

12-April - UK - London, O2 Brixton Academy

13-April - NL - Tilburg, 013 Poppodium - LOW TICKETS

15-April - DE - Köln, E-Werk

16-April - DE - Wiesbaden, Schlachthof

18-April - SE - Stockholm, B-K

20-April - NO - Oslo, Inferno Metal Festival *Behemoth only*

22-April - FI - Helsinki, Ice Hall

23-April - LV - Riga, Palladium

25-April - PL - Wrocław, Orbita Hall - LOW TICKETS

26-April - DE - Lichtenfels, Ragnaroek Festival *Behemoth only*

27-April - CZ - Prag, O2 Universum



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: behemoth the shit ov god