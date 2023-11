Neues von GRAVE DIGGER

Den 12. Januar dürfen sich GRAVE DIGGER-Fans rot im Kalender einkreisen.

Über ROAR - Rock Of Angels Records erscheint mit 'The Grave Is Yours' eine brandneue Single, zu der wir schon einmal das Artwork für euch haben.

Produziert, gemixt und gemastert wurde das neue Material von Grabschaufler Chris Boltendahl persönlich.

Es stellt die erste Veröffentlichung mit dem neuen Gitarristen Tobias Kersting.