MADNESS mit Video-Medley

Heute ist das neue Album "Theatre Of The Absurd Presents C'est La Vie" der britischen Punk-Pop-Gruppe MADNESS erschienen. Aus diesem Anlass wurde ein Video-Medley aus den Stücken 'Round We Go', 'C'est La Vie' und 'Baby Burglar' veröffentlicht.





Quelle: https://www.netinfect.de/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: madness theatre of the absurd presents cest la vie round we go cest la vie baby burglar