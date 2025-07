Neues im Hause WARNING

Die britische Doom-Band WARNING hat einen Plattenvertrag via Relapse Records an Land gezogen und veröffentlicht dort auch das neue Studioalbum.

Auf der bandeigenen Facebook-Seite heißt es hierzu:

WARNING wird 2025 mit den Aufnahmen zu ihrem ersten neuen Album seit 20 Jahren beginnen, und bald werden auch physische Neuauflagen ihres Backkatalogs erscheinen! Der digitale Katalog ist bereits jetzt auf allen Streaming-Diensten verfügbar.

WARNING wird von Patrick Walker (auch bekannt von 40 WATT SUN) angeführt, der dazu sagt: „Nachdem ich mich siebzehn Jahre lang auf andere Projekte konzentriert habe, ist die Produktion eines neuen WARNING-Albums nun in vollem Gange, und ich freue mich, mit Relapse Records ein Zuhause für die Band gefunden zu haben, die dieses lang erwartete Nachfolgealbum zu "Watching From A Distance“ veröffentlichen und den Backkatalog der Band neu auflegen wird. Angesichts der Qualität und Integrität ihrer Veröffentlichungen fühle ich mich privilegiert und bin Relapse dankbar dafür, dass sie meine bisherigen Arbeiten würdigen und bewahren und mir ihr Vertrauen in dieses nächste Kapitel meiner musikalischen Reise schenken.“

WARNING wird im November dieses Jahres beim Damnation Festival in Großbritannien auftreten, wo sie neben dem Album "Watching from a Distance" in voller Länge auch neues Material vorstellen werden. Bleibt dran für weitere Neuigkeiten zu WARNING in naher Zukunft.

Die aktuelle Besetzung von WARNING ist:

Patrick Walker – Gitarre und Gesang

Marcus Hatfield – Bass

Wayne Taylor – Gitarre

Andrew Prestidge – Schlagzeug