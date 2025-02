Neues aus dem Hause ROME

Der luxemburgische Musiker Jérôme Reuter hat mit seiner Band ROME ein neues Album angekündigt. Nach dem ersten Teil 2019 erscheint am 24.4. via Trisol mit "The Dublin Session II" die Fortsetzung. Mit 'Muse Of Fire' ist bereits ein Vorab-Song aus dem Werk veröffentlicht wurden.

Muse Of Fire

https://www.youtube.com/watch?v=E0x0vRV-VZA

Außerdem begibt sich der Songbarde Richtung Herbst wieder auf Tour duch diverse europäische Städte.

Hier die Termine:

20.06.25 AT - Abtenau - House of the Holy

19.07.25 DE - Cologne - Amphi Festival

22.08.25 AUS - Adelaide - The Metro

23.08.25 AUS - Melbourne - The Evelyn

30.08.25 AUS - Sydney - The Vanguard

06.09.25 DE - Deutzen - NCN

22.10.25 FR - Paris - Supersonic Records

24.10.25 BE - Aarschot - De Klinker

25.10.25 DE - Cologne - Yard Club

26.10.25 DE - Frankfurt - Nachtleben

29.10.25 DE - Munich - Backstage

30.10.25 AT - Vienna - Viper Room

01.11.25 DE - Dresden - Bunker

02.11.25 DE - Berlin - Frannz Club

03.11.25 DE - Hamburg - Nochtwache

13.11.25 PL - Poznań - 2progi

14.11.25 PL - Warszawa - Hydrozagadka

15.11.25 PL - Wrocław - Łącznik

16.11.25 PL - Kraków - Zaścianek

18.11.25 UA - Kyiv - Caribbean Club

