Neues Video von PAUL Di'ANNO'S WARHORSE

Bei der Recherche zur letzten News habe ich bemerkt, dass Paule mit seinem neuen Projekt PAUL DI'ANNO'S WARHORSE ein neues Video veröffentlicht hat und zwar schon vor einiger Zeit. Das ist mir total durchgerutscht, aber hier ist 'Here Comes The Night', besser spät als nie:

Das Ganze klingt wie eine Mischung aus frühen IRON MAIDEN und Pauls spätere Betätigungsfelder, vor alle BATTLEFIELD. Nicht übel!

Wer gleich zuschlagen will, kann das tun und sich eine der auf 333 Stück limitierten Pre-Sale-Scheiben mit Autogrammkarte sichern. Aber Achtung, die wird aus dem UK verschickt, auf den Preis kommt noch Mehrwertsteuer und die Gebühr des Kurierdienstes obendrauf.