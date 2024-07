FISH zeigt ein Video des Remixes von 'Internal Exile'

Jetzt geht es Schlag auf Schlag, denn in Kürze, genauer gesagt am 22.7.2024, werden die Deluxe-Ausgaben der ersten beiden Solo-Alben des ehemaligen MARILLION-Sängers veröffentlicht werden. Eben habe ich gesehen, dass vor ein paar Tagen ein neues Video zu dem Titellied des zweiten Werkes mit der neu abgemischten Version veröffentlicht wurde. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Früher gab es ja schon die remixte Version von 'Something In The Air' zu hören. Das finde ich zwar nicht ganz so spannend, ist doch diese Coverversion des THUNDERCLAP NEWMAN-Songs für mich der Schwachpunkt auf "Internal Exile":

