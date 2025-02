Neues Video von DEMONICAL

Die Single 'Välkommen Undergång (Live)' von DEMONICAL, wurde am 07.02.2025 via Agonia Records veröffentlicht. Passend dazu gibt es bei Youtube ein Live Video, des Tracks.

Den letzten Langspieler hat die Band (2024) mit dem Livealbuml "Victorious Death - Live in Latin America" veröffentlicht.

"Victorious Death - Live in Latin America" Trackliste:01-Towards Greater Gods02-We Conquer The Throne03-Into Victory04-Aeons Of Death05-The Order06-Fallen Mountain07-Wrathspawn08-Unfold Thy Darkness09-Sun Blackened10-My Kingdom Done11-All Will Perish12-By Hatred Bound13-Välkommen undergång14-Somebody Put Something In My Drink (Ramones cover)Välkommen Undergång Live (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=hHgB6iBBIYI