Neues Video von STRIGAMPIRE

Heute wurde der Videoclip zu 'Sold Our Soul' vom neuen Album "All To Dominate" der kanadischen Death-Metal-Band STRIGAMPIRE veröffentlicht. Das Album soll am 15. Dezember auf den Markt kommen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: strigampire all to dominate sold our soul