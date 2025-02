Neues Live Video von UNLEASH THE ARCHERS

Passend zur aktuellen "Phantoma Europe Tour 2025" zeigt UNLEASH THE ARCHERS bei Youtube ein neues Live Video von 'Gods in Decay'. Die Tour hat auch noch einige Stationen in Deutschland. Hier die Tourdaten:



12.02.25 DE - Karlsruhe / Substage

13.02.25 DE - Aschaffenburg / Colos-Saal

14.02.25 DE - Köln / Live Music Hall

15.02.25 BE - Kortrijk / De Kreun

16.02.25 GB - London / The Underworld

17.02.25 FR - Paris / La Machine

19.02.25 CH - Zürich / Dynamo

20.02.25 IT - Mailand / Legend Club

21.02.25 DE - München / Backstage

22.02.25 CZ - Zlin / Masters of Rock Cafe

23.02.25 HU - Budapest / Barba Negra

25.02.25 AT - Wien / Szene

26.02.25 PL - Krakau / Kwadrat

27.02.25 DE - Leipzig / Hellraiser

28.02.25 LU - Esch-Sur-Alzette / Rockhal

01.03.25 DE - Hamburg / Kronensaal

02.03.25 NL - Haarlem / Patronaat



UNLEASH THE ARCHERS - Gods In Decay (Live Video) | Napalm Records

https://www.youtube.com/watch?v=LQkeUT3Cczg