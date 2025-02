Neues Album von WOMBBATH

Die schwedischen Death Metaller WOMBBATH haben ihr neues und insgesamt siebtes Studioalbum "Beyond The Abyss" angekündigt, das am 14. März 2025 über Pulverised Records auf CD, LP und in digitalen Formaten erscheinen wird.

Das Album wurde im Studio Unbound von Jonny Pettersson aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Cover-Artwork stammt von Julian Felipe Mora Ibañez (CONSUMPTION, MOLDER, WITCHTRAP, etc.).

Den Titeltrack könnt ihr euch hier vorab schon anhören.

Beyond The Abyss

https://www.youtube.com/watch?v=0u72OK8hiuM

"Beyond The Abyss" Album Tracklist:





01. Intro

02. Words Unspoken

03. A Symphony Of Dread

04. Discord Of Doom

05. Beyond The Abyss

06. Malevolent

07. Faces Of Tragedy

08. Deep Hunger

09. The Damned And The Slain

10. Consumed By Fire