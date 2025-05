Neues Album von SIRENS ON THE HORIZON

Das Projekt von Solokünstler Ghoul, SIRENS ON THE HORIZON, hat eine weitere Scheibe in diesem Jahr veröffentlicht. Nach der EP "Diamant sur lequel cracher" kommt nun der Langspieler "Fern and Moss" auf den Markt. Das neue Atmospheric/Post-Black-Metal-Werk ist die zweite LP, seit der Gründung 2023.





"Fern and Moss" Trackliste:





01-From The Dream, Whence It Came

02-Sickened By A False Flame

03-Race To The Eaves, Erasing The Veil

04-Sunder Thy Frame

05-Into the Well

06-Constellating Keys To Discover The Spell

Quelle: SIRENS ON THE HORIZON Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: sirens on the horizon fern and moss