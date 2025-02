Die schwedische Psychedelic Doom-Kombo WITCHCRAFT hat ein neues Album in der Mache. Es hört auf den Titel "Idag" und erscheint am 23. Mai bei HEAVY PSYCH SOUNDS. Lust, mal in den Vorab-Track 'Burning Cross' reinzuhören?

Burning Cross

https://www.youtube.com/watch?v=YDrTMy9Cu1Y