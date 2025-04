Am 2. Mai kredenzt uns die polnische Blackened Death-Truppe HATE neuen Extremstoff in Form des neuen Albums "Bellum Regiis", welches via Metal Blade Records erscheint.

In den Titelsong könnt ihr hier schon mal reinhorchen:

Bellum Regiis

https://www.youtube.com/watch?v=HUtHF8Mf6Cw