Neuer Song von CRYPT SERMON

Nur ein Jahr nach ihrem Opus "The Stygian Rose" kehrt CRYPT SERMON mit einer brandneuen EP zurück, die den Titel "Saturnian Appendices" trägt! Vier Tracks, über 25 Minuten. Das Ganze wird am 8. August via Dark Descent Records veröffentlicht.

Hört hier rein in den zweiten Vorab-Track 'A Fool To Believe'.

A Fool To Believe

https://www.youtube.com/watch?v=a_C6wUPSZ1c