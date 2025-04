Neuer Song und neues Album von INHUMAN CONDITION

High Roller Records kündigt die Veröffentlichung des dritten Full-Length-Albums der in Florida ansässigen Deathers INHUMAN CONDITION mit dem Titel "Mind Trap" an, das am 27. Juni 2025 auf CD, LP und MC erscheinen wird.

Taylor Nordberg und Jeramie Kling haben den Titel der 1992er Massacre-EP "Inhuman Condition" als Namen für ihre neue Band gewählt, nachdem sie das Death-Metal-Flaggschiff 2020 verlassen hatten, und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie in den letzten fünf Jahren dem bewährten Old-School-Sound treu geblieben sind. Doch INHUMAN CONDITIONs drittes Album "Mind Trap" ist mehr als Massacre 2.0 und setzt in allen Belangen neue Maßstäbe.

Ein Videoclip zum Eröffnungsstück des Albums und der ersten Single 'Severely Lifeless' ist jetzt verfügbar.

"Mind Trap" Trackliste:



1. Severely Lifeless

2. Face For Later

3. GodShip

4. The Betterment Plan

5. Mind - Tool - Weapon

6. Chaos Engine

7. Recollections Of The Future

8. Obscurer

9. Science Of Discontent



Line-up:

Jeramie Kling - Vocals, Drums

Taylor Nordberg - Guitars

Terry Butler - Bass

Severely Lifeless

https://www.youtube.com/watch?v=Gd8xPardcVg