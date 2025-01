Die britische Heavy Metal-Band AIRFORCE um den ehemaligen IRON MAIDEN-Drummer Doug Sampson veröffentlicht am 21. Februar ihr drittes Album "Acts Of Madness" via RPM-ROAR. Reinhören in den Vorab-Song 'Westworld' könnt ihr gerne hier:

Westworld

https://www.youtube.com/watch?v=hsG4If75aEc