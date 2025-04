Neuer Clip von WORLD ON ALERT

Die Thrash-Metal-Formation WORLD ON ALERT aus Kanada hat heute einen Zeichentrickclip zu 'They Came From The Pleiades' aus ihrer letztjährigen, selbstbetitelten EP veröffentlicht.







https://www.youtube.com/watch?v=nSEdWQsTB0I

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: world on alert they came from the pleiades