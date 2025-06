Neue Tourdaten von WARLORD

Die Epic-Metal Urgesteine WARLORD haben via Dragon Productions neue Tourtermine bekanntgegeben. Dabei sind auch einige Stationen in Deutschland geplant.







Hier die Tourdaten:





29.06.2025 Dröhnschuppen, Gladbeck (DE)

02.07.2025 Ferrara Summer Festival, Ferrara (IT)

04.07.2025 Hell, Diest (BE)

05.07.2025 De Deele, Emmer-Compascuum (NL)

06.07.2025 Amadeus, Oldenburg (DE)

27.09.2025 Into Battle Fest, Athen (GR)

28.09.2025 Eightball, Thessaloniki (GR)

29.07.2025 Downt Town Live, Nicosia, (CYP)

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: warlord dragon productions