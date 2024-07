Neue Single von OUR HOLLOW, OUR HOME unter widrigen Umständen

Einmal zurück auf Anfang, das widerfuhr dem Bandkopf der Band OUR HOLLOW, OUR HOME, Tobias Young, als ihn seine Bandkumpels letztes Jahr komplett sitzen ließen. Aber der Bursche aus Southampton, UK, hat sich eine neue Band zusammengestellt und wird am 27. September 2024 das nächste Album unter dem Titel "Hope & Hell" veröffentlichen. Dass musikalisch immer noch alles im grünen Bereich ist, zeigen uns die Melo-Core'ler mit 'Burial Season':

"Hope & Hell" Trackliste:

01. Castaway

02. Hope & Hell

03. Burial Season

04. Veil Walker

05. Lifeline

06. Funeral Verse

07. The Worst In Me

08. In Reflection

09. Grave Warden

10. Bloodmoon

Vorbestellen kann man bereits im Arising Empires-Shop.

Quelle: Arising Empires Redakteur: Frank Jaeger Tags: our hollow our home burial season hope hell hope and hell