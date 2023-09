Neue Single von GO AHEAD AND DIE

Mit 'Deert Carnage' stellen die Musiker von GO AHEAD AND DIE einen neuen Track ihres kommenden Albums "Unhealthy Mechanism" vor.

Die Platte erscheint am 20. Oktober über Nuclear Blast.

Die "Unhealthy Mechanisms"-Tracklist:



01. Desert Carnage

02. Split Scalp

03. Tumors

04. Drug-O-Cop

05. No Easy Way Out

06. M.D.A. (Most Dangerous Animal)

07. Chasm

08. Cyber Slavery

09. Blast Zone

10. Unhealthy Mechanisms