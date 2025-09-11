Neue Kostprobe aus der EP von LITTLE KING

Die US-amerikanische Gruppe LITTLE KING hat einen Textclip zu 'Dawn Villa' aus ihrer neuen EP "Lente Viviente" veröffentlicht, die am 26. September erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=Ksxlb2ekYIM

