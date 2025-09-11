Neue Kostprobe aus der EP von LITTLE KING
11.09.2025 | 22:38
Die US-amerikanische Gruppe LITTLE KING hat einen Textclip zu 'Dawn Villa' aus ihrer neuen EP "Lente Viviente" veröffentlicht, die am 26. September erscheinen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=Ksxlb2ekYIM
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- little king lente viviente dawn villa
