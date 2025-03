Neue EP von HALFLIVES angekündigt!

Passend zur angekündigten kommenden Tour, lässt Linda Battilani heute die Katze aus dem Sack: die kommende HALFLIVES EP wird den Namen "How Much a Heart Can Take Before It Breaks" tragen und erscheint am 11. April 2025.

Man darf gespannt sein, womit uns die Italienerin in ihrem Soloprojekt diesmal überraschen wird.

Passend dazu wurde heute auch die neue Sinlge 'No Way Out' veröffentlicht.

HALFLIVES - 'No Way Out'

https://www.youtube.com/watch?v=WmAQ9K0LGWY