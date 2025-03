AVANTASIA auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts

AVANTASIAs neues Studio Album "Here Be Dragons" ist direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts eingestiegen!



Tobias Sammet zum Charteinstieg:

"Wieder Nummer Eins in Deutschland! Man muss kein Raketenforscher sein, um zu erkennen, dass unsere Fans einen gehörigen Anteil daran haben. Und deswegen möchte ich mich von ganzem Herzen bei genau diesen Fans für die fantastischen Reaktionen und den Erfolg bedanken, den dieses mit sehr viel Hingabe geschaffene Album um den ganzen Globus einfahren darf. Immerhin verwehrt sich die Platte dem Zeitgeist. "Here Be Dragons" ist zeitloser klassischer Metal oder vielleicht Epic Rock, oder sinfonischer Metal - melodisch, verwunschen, detailreich verziert - und alles kommt von Herzen. Allen da draußen, die irgendeine Idee haben und ihren eigenen Weg gehen wollen, sollte der Erfolg als Ermunterung dienen, sich nicht darum zu kümmern, was gerade angesagt ist, sondern einfach sein eigenes Ding mit so viel Herzblut wie möglich durchzuziehen. Vielen Dank an unsere Fans, wir sehen uns auf der in wenigen Tagen startenden Here Be Dragons Tour."



AVANTASIA - Live auf Tour! Auftakt der Tour ist am 14. März in Hamburg:



14.03.25 DE - Hamburg / Sporthalle

15.03.25 BE - Brüssel / AB Box

16.03.25 FR - Paris / Olympia

18.03.25 LU - Esch-sur-Alzette / Rockhal

20.03.25 DE - Berlin / Columbiahalle

21.03.25 DE - Bamberg / Brose Arena

22.03.25 DE - Bochum / RuhrCongress

24.03.25 UK - London / The Roundhouse

26.03.25 NL - Tilburg / O13

28.03.25 DE - Stuttgart / Schleyerhalle

29.03.25 CZ - Prag / Forum Karlin – AUSVERKAUFT!

30.03.25 CZ - Prag / Forum Karlin – ZUSATZSHOW!

01.04.25 HU - Budapest / Barba Negra

02.04.25 AT - Wien / Gasometer

04.04.25 DE - München / Zenith

05.04.25 DE - Frankfurt am Main / Jahrhunderthalle

06.04.25 DE - Köln / Palladium

08.04.25 IT - Mailand / Alcatraz

09.04.25 CH - Zürich / The Hall

11.04.25 ES - Barcelona / Razzmatazz

12.04.25 ES - Madrid / Vistalegre

23.04.25 FI - Helsinki / Black Box

25.04.25 NO - Oslo / Sentrum Scene

26.04.25 SE - Stockholm / Arenan Fryshuset

