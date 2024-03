NONEXISTER: Debütalbum

Am heutigen Tage ist das Debütalbum "Demons" der schweizerischen Band NONEXISTER erschienen. Das Werk wurde über das bandeigene Label NONEXISTER (Vertrieb: The Orchard) herausgebracht. Gleichzeitig hat die Band ein Video zum Song 'Storm' veröffentlicht.



Sänger Nik Leuthold sagt zum Album: "Ich bin überglücklich, dass unser Debütalbum "Demons" endlich erscheint. Es war eine lange Reise und ich bin sehr stolz auf das Ergebnis. Die Zusammenarbeit mit Marco ist ein großer Glücksfall, der uns beide in Welten bringt, in die wir alleine nicht gekommen wären. Und so viele großartige Menschen haben dabei geholfen, das Endprodukt zu formen, jedes Detail zu optimieren, so dass das Baby jetzt eine wahre Schönheit ist."



Die Tracklist liest sich so:

1. Your Pain Up My Veins

2. Drowning In The Void

3. How Do You Dare

4. A Promise In The Air

5. Where Does Your Mind Go

6. Kater

7. Storm

8. Head In A Hole

9. What A Lie

10. Flying With The Crows

11. 2048



Das Album kann unter anderen über die Bandhompage erworben werden.

