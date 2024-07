NILE mit neuer Hörprobe vom kommenden Album

Die amerikanischen Brutalo Tech-Deather NILE haben mit 'To Strike With Secret Fang' einen weiteren Song aus ihrem neuen Album "The Underworld Awaits Us All" veröffentlicht, welches am 23. August via Napalm Records das Licht der Welt erblicken wird.

'To Strike With Secret Fang':

https://www.youtube.com/watch?v=_opeLI3sKsY

