NIGHTSTEEL mit neuem Video

Vom selbstbetitelten Album "Nightsteel", das am 11. April 2025 via Cosmic Fire Records erschienen ist, hat die Band jetzt den Titel 'Carry On' veröffentlicht. Ursprünglich als Bonus-Track, ist der Song jetzt als Single erhältlich.



Travis kommentiert:

" 'Carry On' war ein lustiger Song, da ich mich an der Komposition der Melodie beteiligen durfte. Ich hoffe, er gefällt euch genauso gut wie mir."



Bill sagt:

" 'Carry On' handelt von Menschen, die durch Feuer und Trümmer gehen und nichts mehr haben außer einander. Es geht um Liebe, Loyalität und den ungebrochenen Willen, weiterzumachen, auch wenn die Welt um dich herum zusammenbricht."



Mike erzählt:

" 'Carry On' ist eine epische Hymne, die ein Gefühl der Entschlossenheit vermittelt. Bills Songwriting verleiht dem Track eine rohe, romantische Energie, während seine Texte die Essenz von dauerhafter Liebe und Stärke einfangen. Ich hoffe, dass die Drums diese kraftvolle Botschaft zum Leben erweckt haben! Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans ihn hören!"



Carry On, feat. Travis Wills (CRIMSON GLORY) & Igor Paspalj





https://www.youtube.com/watch?v=GBhfKn-evPs

Leider lässt sich das Original-Video nicht verlinken, aber hier ist der enstsprechende Link.