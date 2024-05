NEW HORIZON (SWE) mit neuem Video

Am 14. Juni 2024 erscheint via Frontiers Music das neue Album "Conquerors" von NEW HORIZON. Heute geben uns die Schweden mit dem Musik-Video zu 'Apollo' einen weiteren Vorgeschnmack.



https://www.youtube.com/watch?v=ClnOFtaa8tA

