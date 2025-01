NEVERMORE mit Aufruf und offenem Brief

NEVERMORE hat einen weltweiten Aufruf gestartet um einen neuen Sänger und Bassisten zu finden. Dies hat die Band auf ihrer Homepage ausfühlich beschrieben und erläutert. Außerdem gibt es einen offenen Brief von Van und Jeff in dem Hintergründe sowie Entscheidungsgrundlagen aufgezeigt werden.





Auszug aus dem offenen Brief von Van:



"Der Teaser zu NEVERMORE hat also viel Positives und einige erwartete negative Reaktionen ausgelöst. Lassen Sie mich (Van) zuerst das Negative ansprechen. Einige Leute denken, dass es respektlos ist, Jim nicht einzubeziehen oder ihn nicht über unsere Pläne zu informieren. Aber diejenigen, die das so sehen, kennen weder die Geschichte der Band noch die Dynamik hinter den Kulissen, die zu dieser Entscheidung führte. Auch wenn es vielleicht nicht die idealste Vorgehensweise war, so ist es doch eine Tatsache, dass es seit Jahren keine Kommunikation mit Jim gegeben hat. ..."



Quelle: NEVERMORE Homepage