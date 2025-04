NECROTTED mit neuer Single

In Form von 'Deus Ex' haben die Metaller von NECROTTED eine brandneue Single am Start.

Sie dient als Appetizer auf die anstehenden Dates mit CYTOTOXIN, GUTALAX, ACRANIUS und OSIAH:

10/04/25 Berlin, DE

11/04/25 Magdeburg, DE

12/04/25 Chemnitz, DE

13/04/25 Hamburg, DE

14/04/25 Hannover, DE

15/04/25 Essen, DE

16/04/25 Chaleroi, BE

17/04/25 Paris, FR

18/04/25 Strasbourg, FR

19/04/25 Aalen, DE

20/04/25 Lindau, DE

21/04/25 Weinheim, DE