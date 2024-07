NECROPHOBIC Tour 2024/25

Die schwedischen Blackened/Death Metal Urgesteine Necrophobic gehen auf Europatour und machen auch in Deutschland halt. 3 Konzerte sollen es hier werden, wobei nicht nur das SUMMER BREEZE, sondern auch Clubshows Teil der Tour sind.



16.08. (DE) Dinkelsbühl - Summer Breeze

31.08. (DN) Naestved - Naestved Metalfest

29.09. (RO) Bucharest - Metal Gates Festival

04.10. (DE) Erfurt - Club From Hell

05.10. (DE) Dresden - Skullcrusher

18.10. (IT) Bologna - Alchemica Music Club

20.10. (IT) Roma - Death Over Rome

26.10. (SE) Stockholm - Debaser

15.02. (CH) Aarburg - Musigburg

Quelle: District 19 Booking Redakteur: Norman Wernicke Tags: necrophobic death metal