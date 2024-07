CASTLE kommt livehaftig

Tja, das Böse ist immer und überall, das wusste schon die ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG. Bei CASTLE kommt das etwas knackiger als "Evil Remains" um die Ecke und sicher auch deutlich metallischer als bei den Österreichern. Davon kann man sich auf der Tour, die direkt nach dem Datum der Veröffentlichung des neuen Albums startet, selbt überzeugen. Hier sind die Tourdaten:

09/09 Bamberg, DE – Live Club



10/09 Karlsruhe, DE – Kohi



11/09 Freiburg, DE – Slow Club



12/09 Marburg, DE – Knubbel



13/09 Weikersheim, DE – club W71



14/09 Leipzig, DE – Black Label



15/09 München, DE – Backstage



17/09 Düsseldorf, DE – Pitcher



18/09 Hamburg, DE – Logo



19/09 Oslo, NO – Vaterland



20/09 Gothenburg, SE – The Abyss



21/09 Malmo, SE – Plan B



22/09 Copenhagen, DK – Rahuset



23/09 Berlin, DE – Reset



24/09 Prague, CZ – Modrá Vopice



25/09 Vienna, AT – Viper Room



26/09 Ljubljana, SI – Channel Zero



28/09 Basel, CH – Hirscheneck



30/09 Aachen, DE – Wild Rover