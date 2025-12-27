NAPALM DEATH setzt auch 2026 seine Kampagne live fort
27.12.2025 | 21:52
Anfang 2026 wird NAPALM DEATH mit der "Campaign for Musical Destruction Tour" fortfahren und zusammen mit WHIPLASH, VARUKERS und einem weiteren Überraschungsgast folgende Termine spielen:
30.01.2026 Köln Essigfabrik
11.02.2026 München Backstage
12.02.2026 Wien Arena
13.02.2026 Berlin Astra Kulturhaus
14.02.2026 Hamburg Grünspan
18.02.2026 Leipzig Felsenkeller
19.02.2026 Herford Kulturwerk
20.02.2026 Leer Zollhaus
