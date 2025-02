NACHTBLUT und das Leben der anderen

Am 21. Februar 2025 erscheint via Napalm Records mit "Todschick" das siebte Album von NACHTBLUT. Heute hat die Band 'Das Leben der Anderen' samt Musik-Video veröffentlicht.



NACHTBLUT über die neue Single 'Das Leben der Anderen':

"Wann hast du das letzte Mal stundenlang durch soziale Netzwerke gescrollt? Von einem perfekt inszenierten Urlaubsfoto zum nächsten, von Gesichtern, die durch Filter verzerrt werden und unsere Schönheitsideale verfälschen. Und hast du dich jemals gefragt: Warum ist jeder so makellos und scheint ein aufregendes Leben zu führen – nur ich nicht? Wenn ja, dann ist dieses Lied für dich."



Die Deutsche Headline-Tour startet diesen Freitag!



Das Leben der Anderen







https://www.youtube.com/watch?v=cwzGbDCNaGM



Todschick Tour 2025, mit SAGENBRINGER



21.02.25 DE - Hannover / Musikzentrum – Sold Out

22.02.25 DE - Osnabrück / Rosenhof

27.02.25 AT - Wien / Szene

28.02.25 DE - München / Backstage - Sold Out

01.03.25 DE - Stuttgart / ClubCann - Sold Out

02.03.25 DE - Stuttgart / ClubCann *Additional Show

06.03.25 DE - Nürnberg / Hirsch

07.03.25 DE - Leipzig / Hellraiser – Sold Out

08.03.25 DE - Berlin / Hole44 – Sold Out

13.03.25 DE - Oberhausen / Kulttempel

14.03.25 DE - Frankfurt / Das Bett – Sold Out

15.03.25 CH - Luzern / Konzerthaus Schüür*



*ohne Sagenbringer



Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: nachtblut todschick das leben der anderen