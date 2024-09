VOIVOD-Schlagzeuger Michel "Away" Langevin hat zusammen mit der Videoproduktionsfirma Above The Void, die künstliche Intelligenz (KI) einsetzt, an einem Buch mit dem Titel "Altered Horizons: A Visual Experiment" gearbeitet.

Dieses Projekt ist ein Experiment, bei dem traditionelle Skizzen von Away mit fortschrittlichen digitalen Werkzeugen kombiniert werden, um neue kreative Möglichkeiten zu erforschen und gleichzeitig die künstlerische Integrität zu wahren.

Das Buch wird am 8. November 2024 veröffentlicht und kann hier vorbestellt werden.