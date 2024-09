KING'S X-Bassist Doug Pinnick mit Soloalbum

Der KING'S X-Bassist und Sänger Doug "dUg" Pinnick wird am 25. Oktober sein neues Soloalbum "Thingamajigger" über Rat Pak Records veröffentlichen. Das Album enthält elf brandneue Songs und folgt auf seine erfolgreiche Veröffentlichung "Joy Bomb" aus dem Jahr 2021.

Trackliste:

01. Climbing Up The Mountain

02. Keep On Going

03. More Strings Attached

04. Let The Music Play

05. Love Defines You

06. From The Now

07. The Alarm

08. The One Thing

09. The Valley

10. Working It Out

11. Believe It