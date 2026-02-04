MYRATH zeigt das offizielle Video zu 'Soul Of My Soul'
Am 27. März 2026 erscheint via earMUSIC von MYRATH das neue Studioalbum "Wilderness Of Mirrors". Nach der kürzlich veröffentlichten Single 'Soul Of My Soul' gibt es jetzt dazu das passende Musik-Video.
"Das Video kombiniert eine künstlerische Tanzperformance, puristische Piano-Passagen und Zaher Zorgatis gefühlvollen Gesang zu einem bewegenden Ganzen. Minimalistisch und dennoch ausdrucksstark lässt es dem Song Raum zum Atmen und rückt Verletzlichkeit, Bewegung und Emotionen in den Mittelpunkt."
Soul Of My Soul (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=xN8jT1zUv6w
- Kai Manke earMusic
- Hannelore Hämmer
- myrath wilderness of mirrors soul of my soul official video
