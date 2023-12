MYRATH mit neuer Single

Der Veröffentlichungstermin des neuen MYRATH-Albums "Karma" (über earMUSIC) ist auf den 8. März 2024 verschoben. Heute gibt es mit 'Let It Go' eine weitere Auskopplung daraus.



Let It Go







https://www.youtube.com/watch?v=WKLgoto3IdQ

